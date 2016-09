Die Flecken auf Zimmerdecken

Frank Trummel Von

Ich halte mich für keinen großen Trinker

aber ich erinnere mich noch

wie ich mit achtzehn nach Hause fuhr

die Flasche unterm Sitz hervorholte

nach oben auf mein Zimmer ging

das Fenster öffnete und mich in den Rahmen

platzierte, den letzten Schluck

unterm Mond trank und mir

wieder über einige Dinge

ein Stückchen

klarer wurde.

Natürlich ist Trinken

wie das Denken

ein Balanceakt

ein Kampf mit dem Küchenmesser

auf dem Blitzableiter

und verloren

hab ich mehr als bloß

die Fahrerlaubnis

nach einer sechsmonatigen Steigerung

lief ich neben jeder Spur

die Stadt eingestürzt

der Asphalt aufgerissen

alles verschlungen…

Wer braucht schon einen Grund?

Heute noch

zwölf Jahre später

bleibe ich an manchen Tagen

einfach auf der Matratze

heble ein Bier nach dem anderen auf

und verdaue den Anblick

der fleckigen Zimmerdecke…

Vielleicht ist es gut, dass es

nicht leichter wird? Man kann

nur leichter damit umgehen.

Wie dieser frischgebackene Psychologe

auf der Party sich die Lippen leckte:

„Nun, da sollten wir aber mal

dringend einen Termin vereinbaren“,

sagte er.

„Du kannst dir den Löres auch

mal schön inne Fassung schrauben“,

sagte ich, „dann knips ich dir mal

das Licht an!“

Das will denen einfach nicht in den Schädel

wie man so seien kann; so

ganz ohne lohnende Aussicht

auf einen wunderschönen

goldrandverzierten

handbemalten

Topf

zum Reinpissen

und ich frage mich

haben diese Leute nie

an Zimmerdecken gestarrt

nie die Krümmung des Raumes gespürt

während das Leben einem

mit der Absicht eines behinderten

Kindes ins Gesicht lacht

haben die denn nur

ihre Bücher gelesen?