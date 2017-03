Dressed to kill

Angefangen bei den Füßen mit den

rotlackierten Nägeln, die in bizarren

blauen Sandalen stecken.

Die Beine bis zu den Oberschenkeln

nackt und in einer Form wie am

zweiten Tag von Gott gemacht.

Dann folgen

knallenge Hotpants, mit der Betonung

auf eng.

Der Bauch frei, ungefähr in der

Breite einer Männerhand.

Darüber ein ebenso enges Top mit

einem Dekolletee für wahnsinnige

Psychopathen die weder wahnsinnig

noch psychopathisch sind, aber beim

Anblick meschugge werden,

darunter die Ahnung von

alabasterfarbenen Brüsten.

Die Frisur absichtlich etwas zerzaust,

das Make-up dezent verteilt, der

Lippenstift eine Obsession und

der Eyeliner so schwarz wie der Tod.

„Kann ich so rausgehen?”, fragt sie.

„Natürlich”, antworte ich und

betrachte mich selbst im Spiegel,

sehe aber nichts.

Es ist ihr egal, es geht hier nicht

um mich.