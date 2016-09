ein facebookmoment    

es geht alles schneller jetzt,

die welt wurde ein stück beschleunigt,

ich kann mich ausruhen.

mein herz –

mein herz?

es wartet auf seine stunde.

freunde wurden upgedated,

bilder upgeloadet,

welten upgerissen.

die netzgemeinde pocht weiter,

es gefällt und missfällt

das unaussprechliche.

Zum Teilen auf Google+ anklicken (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um über Twitter zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Sven Klöpping wurde 1979 in Herdecke/ Westfalen geboren, absolvierte eine Ausbildung zum Juniortexter in Münster, Koblenz und Frankfurt, war gern in Dortmund und lebt heute im Schwarzwald. Er veröffentlichte zahlreiche Kurzgeschichten und ist Herausgeber von www.lyrikonline.eu . Aktuelles Buch: Menschgrenzen Sven Klöpping 12/2014