Florida, Motel 6

Martin Wessely Von



Ein Quarter und das Bett vibriert.

Schwüler Gang, dreissig Dollar

die Nacht. Das hier Gesuchte

ist ein Griff in Zigarettenrauch.

Ein Plastikbecher fliegt

über den Strand, vorbei

am Wrack eines weißen Testarossa,

die Jugend ist ernüchtert,

Rentnergolf flimmert am Horizont,

duldsame Weite prüft die Reisenden

unter wildem Adjektivhimmel.

Morgens runter nach Key West

im Oldsmobile, zur Bar der

späten Einsicht. Dehnungsfugen

machen Asphalt flexibel.