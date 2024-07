Sie war die Schwester meines besten Freundes

und als ich sie das erste Mal sah , war ich sofort

verliebt . Wir gingen sogar in den gleichen

Kindergarten . Bei Doktorspielen hab ich sie

gefingert , mit fünf .

Sie wurde älter und schöner und schöner ,

mit ihren dunklen Augen , den langen schwarzen

Haaren und den leicht bräunlichen Teint

ihrer Haut .

Sie sah mich natürlich mit dem Arsch nicht an .

Ich war für sie ein Assi , der die alten Sachen seiner

Onkels und Cousins auftrug und nie Geld

in den Taschen hatte .

Sie stand auf Typen mit Westklamotten , Mopeds

und die von einer glorreichen Zukunft faselten .

Ich sah meine Zukunft als Krimineller .

Ihr Onkel war mein großes Vorbild .

Er war von oben bis unten tätowiert , die Frauen

standen auf ihn und wenn man seinen Namen

nannte bekamen die Anderen Schiss in ihren

Augen .Er brachte uns bei wie man sich richtig

prügelt und wie man effektiv ein Kellerschloss

aufbrach . Keine Ahnung wie oft er im Knast

saß wegen § 249 . Paragraph 249 war der so

genannte Asozialenparagraph der DDR ,

wenn man nicht arbeitete konnte man bis

zu zwei Jahren in den Knast kommen .

Und ich hoffte , dass die Bundesrepublik

Deutschland mich dann freikaufen würde

und ich in den Westen komme .

So habe ich mir meine Zukunft vorgestellt .

Grade auf dem Weg zu einem Kunden

der Hasch wollte , kam mir ein junges roma

Mädchen entgegen und ich musste

an Jaqueline denken .