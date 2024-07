Danny Lummert

1971 geboren, in Eberswalde aufgewachsen, flog mit 15 von der Schule, Jugendwerkhof, 1989 in den Westen , div. Handlangerjobs, Bundeswehr, trieb sich auf Technoparties rum, dealte, langzeitarbeitslos, längerer Aufenthalt in der Klapsmühle, heute Frührentner, fing mit 32 zu schreiben an.