Wichsen aufm Klo

Ich war von zu Hause abgehauen und auf

dem Leipziger Hauptbahnhof gestrandet.

Ich trieb mich in den dunklen Ecken rum,

damit mich die Transportpolizei nicht schnappte.

Ich war fast pleite und es war kalt.

Irgendwann in der Nacht sprach mich ein

zwielichtiger Typ an und bot mir eine Zigarette an.

Kann ich auch zwei haben?

Nimm drei.

Ich nahm mir die Zigaretten

und eh ich mich versah, hatte er ein Pornoheft

in den Händen.

Hier guck mal!

Er blätterte durch und ich bekam einen Steifen.

Er bemerkte meinen Steifen und fragte, ob wir

aufm Klo wichsen wolln?

50Mark, sagte ich.

Is gut, war er ganz hippelig.

Wir gingen aufs Klo.

Zieh dir schon mal die Hose runter, sagte er.

Nee, du gibst mir erst mal die Kohle, so machen wir das!

Er griff in die Hosentasche und zog sein Portemonnaie hervor.

Als er das Portemonnaie aufklappte schlug auf ich ihn ein.

Er war irritiert und verängstigt.

Ich schlug ihn härter in die Fresse.

Er landete neben der Klobürste in der Ecke.

Ich schnappte mir das Portemonnaie

und nahm auch das Pornoheft, was daneben lag

und tastete ihn nach seinen Zigaretten ab.

ICH ZEIG DICH BEI DEN BULLEN AN!!!

schrie er.

MACH DOCH, DU ARSCHLOCH!!! ICH BIN ERST FÜNFZEHN

UND DU WOLLTEST AN MIR RUMSPIELEN!!!

Ich machte mich vom Klo und sah zu, dass ich so schnell

wie möglich vom Bahnhof weg kam.