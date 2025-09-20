Amok
Nach dem Pinkeln drückte ich
den Seifenspender , stellte den
Wasserhahn an und fing an
die Hände zu waschen .
Da sah ich kurz vor dem Abfluss
eine Kakerlake gegen die Wassermassen
um ihr Leben zu kämpfen .
Für einen kurzen Augenblick wollte
ich den Wasserhahn voll aufdrehen und
sie jämmerlich ersaufen lassen .
Oh man , wie gehn die Viecher
mir auf den Sack !
Ich habe eine harte Kakerlakenplage
in meiner Bude . Den Vermieter
kümmert das nicht .
Wenn ich manchmal Nachts wach werde
und das Licht anknipse , sehe ich sie
an den Wänden , auf dem Fußboden ,
auf dem Fernseher , auf dem Herd .
Sie sind Überall !!!
Ich laufe dann regelrecht Amok
gegen sie , werde zum Massenmörder .
Ich stell den Wasserhahn ab , las sie auf
meinen Zeigefinger krabbeln und setz
sie auf den Waschbeckenrand ab .