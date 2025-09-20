Nach dem Pinkeln drückte ich

den Seifenspender , stellte den

Wasserhahn an und fing an

die Hände zu waschen .

Da sah ich kurz vor dem Abfluss

eine Kakerlake gegen die Wassermassen

um ihr Leben zu kämpfen .

Für einen kurzen Augenblick wollte

ich den Wasserhahn voll aufdrehen und

sie jämmerlich ersaufen lassen .

Oh man , wie gehn die Viecher

mir auf den Sack !

Ich habe eine harte Kakerlakenplage

in meiner Bude . Den Vermieter

kümmert das nicht .

Wenn ich manchmal Nachts wach werde

und das Licht anknipse , sehe ich sie

an den Wänden , auf dem Fußboden ,

auf dem Fernseher , auf dem Herd .

Sie sind Überall !!!

Ich laufe dann regelrecht Amok

gegen sie , werde zum Massenmörder .

Ich stell den Wasserhahn ab , las sie auf

meinen Zeigefinger krabbeln und setz

sie auf den Waschbeckenrand ab .