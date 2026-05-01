Im Keller des Kometen

Tohu Wahbohu ist der Mann, der tote Ratten tanzen lässt, eine Triebnatur, die immer eine Handbreit Wodka im Glas hat. Tohu späht über ein Häuflein Crack- und Kokaköpfe hinweg, die an einem E-Joint ziehen wie Erstickende nach Luft japsen. In einer Ecke der Bar sitzen Opfer seiner Lust: ein Arsch fetter als der andere, die Fahndungsliste rauf und runter. Herr Wahbohu wanzt sich an die späten Mädels ran. Sein Sprechen ein Rülpsen, ein Gewürge, ein klapperndes Schutzblech. Es gibt nur zwei Arten der Kommunikation: präcoitales Gelaber und postcoitales Gebrabbel. Fötzchen one-two-three-four fühlt sich angezogen, Madame Kreischauf aber schreit: „Hau ab, du stinkst!“ Tohu glättet die Wogen des Widerspruchs, indem er die Mädels mit Feuerwasser flutet. Sie verlassen den sicheren Hafen der Nüchternheit und schlingern auf die aufgewühlte See der Trunkenheit hinaus …

Als unsere Hauptfigur die Welt wieder mit nüchterneren Augen sieht, liegt Fötzchen one-two-three-four neben ihr: bleich und blutig, von oben bis unten aufgeschlitzt und ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Als er die Leichenteile später dem Fluss übergibt, beschließt Herr Wahbohu, sich vom Suff nicht länger die Hand führen zu lassen. Doch gesagt ist leichter als getan. Schon am Abend stolpert er mit einem Glas in der Hand durch die Kaschemme seines Vertrauens und späht nach Opfern seiner Lust. Nach drei, vier Schnäpsen zappelt Madame Kreischauf in seiner Hand. Gut möglich, dass sie zu oft nach ihrer Freundin, nach Fötzchen one-two-three-four gefragt hat, gut möglich, dass Tohu Wahbohu diese fruchtlose Fragerei auf die Nerven gegangen ist. Fakt ist, dass Madame Kreischauf am nächsten Tag bleich und blutig neben ihm liegt, von oben bis unten aufgeschlitzt und ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Als er die Leichenteile später dem Fluss übergibt, beschließt Herr Wahbohu, sich vom Suff nicht länger die Hand führen zu lassen. Doch der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Schon am Abend stolpert er mit einem Glas in der Hand umher und späht nach Opfern seiner Lust …