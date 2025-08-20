Der Wecker meiner Eltern

war kaputt gegangen .

Sie warfen mir vor , dass

ich das gewesen sei .

Was nicht stimmte .

DU SOLLST NICHT IMMER LÜGEN !!! ,

schrie meine Mutter .

Und mein Vater wollte mir

mit dem Siebenstriemer

das Lügen austreiben .

Am nächsten Abend schnappte

ich mir den neuen Wecker

und drehte so lange am Aufzugsknopf

bis die Feder darin überspannte .

Ich lag im Bett und wartete

auf meine Bestrafung .