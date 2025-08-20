Warten
von
Danny Lummert
Der Wecker meiner Eltern
war kaputt gegangen .
Sie warfen mir vor , dass
ich das gewesen sei .
Was nicht stimmte .
DU SOLLST NICHT IMMER LÜGEN !!! ,
schrie meine Mutter .
Und mein Vater wollte mir
mit dem Siebenstriemer
das Lügen austreiben .
Am nächsten Abend schnappte
ich mir den neuen Wecker
und drehte so lange am Aufzugsknopf
bis die Feder darin überspannte .
Ich lag im Bett und wartete
auf meine Bestrafung .
Schlagwörter: elternStrafeWecker
Danny Lummert
1971 geboren, in Eberswalde aufgewachsen, flog mit 15 von der Schule, Jugendwerkhof, 1989 in den Westen , div. Handlangerjobs, Bundeswehr,
trieb sich auf Technoparties rum, dealte, langzeitarbeitslos, längerer Aufenthalt in der Klapsmühle, heute Frührentner, fing mit 32 zu schreiben an.
- Nächster Beitrag Anruf
- Vorheriger Beitrag Überstunden
Für dich vielleicht ebenfalls interessant …