Dario Schrittweise

Dario Schrittweise, Jahrgang 1980, lebt und arbeitet in Nürnberg. Der Autor und Blogger verfasst Erzählungen, Kurzgeschichten und lyrische Texte. Am 22.03.24 ist sein Erzählband „Kaleidoskopische Welten“ erschienen. Die Prosasammlung ist sein Erstlingswerk. In seinem Blog „dario-schrittweise.org“ veröffentlicht er Erzählungen, Kurzgeschichten, Lyrik sowie Kunst- und Reisebeiträge. Seine Kurzgeschichten sind in verschiedenen Anthologien und Literaturzeitschriften erschienen.