Das Echo einer geträumten Wirklichkeit

Meine Gedanken füge ich zusammen, geträumten Welten und Geschichten hauche ich den Geist eines neuen Lebens ein. Ich entlasse sie in die vernetzte Sphäre. Darin verbreiten sie sich blitzartig in den engmaschig verzweigten Wurzeln des weltumspannenden Geschöpfs. Das Schreiben ist oft wie ein Echo ohne Antworten. Die gestellte Frage wirft weitere Fragen auf, die wellenartig die schroffen Klippen des Bewusstseins umspülen. Ich erfreue mich an der Schönheit der rauen Felswand, von der meine Worte reflektiert werden. Doch sind die leisen Töne des Widerhalls Realität oder nur eine geträumte Wirklichkeit?

Dario Schrittweise

Dario Schrittweise, Jahrgang 1980, lebt und arbeitet in Nürnberg. Der Autor und Blogger verfasst Erzählungen, Kurzgeschichten und lyrische Texte. Am 22.03.24 ist sein Erzählband „Kaleidoskopische Welten“ erschienen. Die Prosasammlung ist sein Erstlingswerk. In seinem Blog „dario-schrittweise.org“ veröffentlicht er Erzählungen, Kurzgeschichten, Lyrik sowie Kunst- und Reisebeiträge. Seine Kurzgeschichten sind in verschiedenen Anthologien und Literaturzeitschriften erschienen.