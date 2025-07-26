Der Deutsche
Nebenan wohnt eine Familie aus Äthiopien .
Wenn sie sich unterhalten kann ich es hören .
Und wenn dann noch Besuch dazu kommt ,
ist richtig Remmidemmi , so das jeder
anständige Deutsche hier aus dem Haus
längst bei ihnen geklopft hätte : WENN HIER
NICHT GLEICH RUHE IST , DANN RUF ICH
DIE POLIZEI UND EINE BESCHWERDE BEI
DER HAUSVERWALTUNG GIBT ES AUCH !!!
Dann folgen noch ausländerfeindliche Anmerkungen .
Mich juckt das nicht .
Ich stell dann die PlayStation an und baller mir
einen Weg durch Boliviens Dschungel .
Heute Vormittag . Ich stell Dj Rush an .
Nicht so laut , ich weiß ja , die Wände sind dünn
wie Pappe . Geh unter die Dusche .
Da klopft es an die Wand . Es klopft nochmal an
die Wand und nochmal und nochmal und nochmal …
Hier im Haus klopft es so oft an die Wände ,
dass ich gar nichts mehr drauf gebe .
Dann klopft es an die Wohnungstür .
Ich leg ein Handtuch um die Hüfte, öffne .
Es ist der Nachbarsohn , so´n Spargeltarzan
mit Hackfresse und schiefen Zähnen : MUSIK LEISE !!!
SONST BESCHWERE HAUSVERWALTUNG !!!
Ja , ja ..
Ich lies Dj Rush weiter laufen , stellte mich wieder
unter die Dusche und dachte : Keine Ahnung wie
lang er im Land lebt , aber das mit dem Deutsch
sein hat er drauf .