Der Deutsche

Nebenan wohnt eine Familie aus Äthiopien .

Wenn sie sich unterhalten kann ich es hören .

Und wenn dann noch Besuch dazu kommt ,

ist richtig Remmidemmi , so das jeder

anständige Deutsche hier aus dem Haus

längst bei ihnen geklopft hätte : WENN HIER

NICHT GLEICH RUHE IST , DANN RUF ICH

DIE POLIZEI UND EINE BESCHWERDE BEI

DER HAUSVERWALTUNG GIBT ES AUCH !!!

Dann folgen noch ausländerfeindliche Anmerkungen .

Mich juckt das nicht .

Ich stell dann die PlayStation an und baller mir

einen Weg durch Boliviens Dschungel .

Heute Vormittag . Ich stell Dj Rush an .

Nicht so laut , ich weiß ja , die Wände sind dünn

wie Pappe . Geh unter die Dusche .

Da klopft es an die Wand . Es klopft nochmal an

die Wand und nochmal und nochmal und nochmal …

Hier im Haus klopft es so oft an die Wände ,

dass ich gar nichts mehr drauf gebe .

Dann klopft es an die Wohnungstür .

Ich leg ein Handtuch um die Hüfte, öffne .

Es ist der Nachbarsohn , so´n Spargeltarzan

mit Hackfresse und schiefen Zähnen : MUSIK LEISE !!!

SONST BESCHWERE HAUSVERWALTUNG !!!

Ja , ja ..

Ich lies Dj Rush weiter laufen , stellte mich wieder

unter die Dusche und dachte : Keine Ahnung wie

lang er im Land lebt , aber das mit dem Deutsch

sein hat er drauf .