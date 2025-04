Über die Sterblichkeit von Helden

Ein Essay

Unsterbliche Helden.

Der Held stirbt auf dem Schlachtfeld ehrenvoll in der Gewissheit, für die richtige Sache gestorben zu sein. Und natürlich für seine eigene Unsterblichkeit, indem sich spätere Generationen seiner heldenhaften Taten erinnern und ihn verehren, für die er sein Leben gegeben hat. Alles im Dienst der richtigen Sache.

Unvergessen! – Für alle Ewigkeit! – Besser Ehre ohne Leben als Leben ohne Ehre!

Allerdings stehen Heldentaten unter dem Licht des jeweiligen Zeitgeistes.

Und wenn sich der Zeitgeist wandelt, kann es sein, dass die richtige Sache, für die der Held sein Leben im guten Glauben gelassen hat, schon in einem, ein paar Jahren oder Jahrzehnten keine Richtigkeit mehr hat. Vielleicht heißt es auch schon früher: „Was für ein Narr, er hat sein Leben für die falsche Sache geopfert!“

So sollte also jeder Held, der auf dem Schlachtfeld bereit ist zu sterben, bedenken, dass er auf das falsche Pferd setzen könnte.

Was ist dann mit der Unsterblichkeit?

Von der Ehre mal ganz abgesehen.

Ist ein Held also im Prinzip doch sterblich?

Im Grunde grenzt es an Betrug, wenn man zukünftigen Helden verspricht, für eine richtige Sache zu kämpfen und mit der Aussicht auf Unsterblichkeit ehrenvoll zu sterben.

Niemand kann dem zukünftigen Helden wirklich garantieren, dass er nach seiner Sterblichkeit unsterblich wird und vor allem bleibt.

Und der gefallene Held selbst kann keine Ansprüche auf eine Entschädigung für seine wiedererwartende Sterblichkeit geltend machen.

Tot bleibt tot.

Nachbemerkung

Was ist eigentlich mit denen, die keine Helden sind und nicht glauben das sie für die richtige Sache kämpfen, trotzdem aber auf dem Schlachtfeld ihr leben lassen?

Vielleicht sind es jene, an die man sich erinnern sollte, trotz Zeitgeist, und sie so unsterblich werden lassen!

Ganz ohne Heldentum.